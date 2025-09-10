東京都心の空模様が急変。10日午後1時半過ぎの東京・豊島区をゲリラ雷雨が直撃しました。池袋周辺では午後1時過ぎから、1時間に80mm以上の雨をもたらす雨雲が湧き出しました。駅前では、地下鉄の駅の出口で雨宿りする人たち。傘を持ってこなかった女性は「（Q.傘は？）持ってないです。自力で行こうかと。（Q.ぬれながら？）ご飯食べるだけ。おなかがすいちゃって」と話し、雨が弱まったタイミングを見て走り出していきました。こ