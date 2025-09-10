「責任のある番号だと思っているんで、背中で引っ張っていきたいなと思います。ワールドカップに向けて、そのメンバーに入れるように、ちょっとでも結果を残して行きたい」。「第27回国際ユースサッカーin新潟」(9月11日〜15日)でU-17日本代表の10番を背負うMFはチームを引っ張り、結果を残すことを誓った。MF西岡健斗(磐田U-18)はU-16日本代表歴も持つボランチ。ボールを持った際のプレーに自信を持つコントロールタワーは当時