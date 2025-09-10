[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]世界基準と向き合う一戦となった。日本代表DF荒木隼人(広島)は国際親善試合アメリカ戦に3バックの中央で先発出場。2022年、25年と2度のEAFF E-1選手権を経て、初めて欧州組も交えた国際Aマッチのピッチに立ったが、結果は0-2の敗戦に終わった。前半は相手1トップのFWフォラリン・バログン(モナコ)とのマッチアップに手を焼いた。空中戦ではさすがの強さを見せる場面もあったが