[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]5度目のW杯出場を目指す日本代表DF長友佑都(FC東京)は7月のEAFF E-1選手権・中国戦に続いて3バックの左ストッパーで“サプライズ先発”した。キャプテンマークを巻いてアメリカのサイドアタックに立ち向かい、強靱な対人守備を披露したほか、攻撃時には右の対角線上まで上がったMF望月ヘンリー海輝へのクロスを配球するなど、さすがのプレーを見せていた。ところが対応し切れ