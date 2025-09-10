日本サッカー協会(JFA)は10日、日本代表が臨む「キリンチャレンジカップ2025」のキックオフ時間が決定したことを発表した。同試合は11月18日(火)に国立競技場で開催され、キックオフは19時15分の予定。対戦国は現時点で未定となっており、決定次第告知するという。なお、チケットについては、9月13日(土)10時から一般販売(先着制/ダイナミックプライシング)が開始となる。チケット販売、およびキックオフ時間決定のお知らせ