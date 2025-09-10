[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]約10分間の出場に終わったメキシコ戦(△0-0)を経て、アメリカ戦では左シャドーで先発のチャンスを掴んだ日本代表MF鈴木唯人(フライブルク)だったが、62分間のプレーで大きな爪痕を残すことはできなかった。主力が数多く名を連ねたアメリカ代表に対し、この日の日本はメキシコ戦に出場しなかったサブ組中心のメンバー編成。序盤は一進一退の攻防を繰り広げ、6月のオーストラリ