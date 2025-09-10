10月18日から2日間開催される「名古屋まつり」のアンバサダーに、元フィギュアスケート選手の浅田舞さんが就任です。9月10日、名古屋市役所で広沢市長から委嘱状を受け取り、自身の名前が入ったはっぴに袖を通した浅田さん。初日に「フラワーカーパレード」に参加するほか、エディオン久屋広場のステージでトークショーを開き、まつりを盛り上げます。浅田舞さん：「子供の