ベガルタ仙台は10日、FWエロン(27)の第1子となる長女が5日に誕生したことを発表した。ブラジル出身のエロンは昨季から仙台に所属。今季はここまでJ2リーグ戦18試合に出場し、3ゴールを記録している。クラブ公式サイトを通じ、「私を心より応援してくれるサポーターが、また一人増えました。私たち家族にとっては海外となる日本で多くの苦労もありながら、無事に出産を終えた妻と、元気に誕生してくれた我が子に感謝を伝えた