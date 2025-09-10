ヴァンラーレ八戸は10日、Soltilo Chiba FC U18に所属するMF田中翼冴(18)の来季加入が内定したと発表した。田中はクラブ公式サイトを通じ、「Jリーガーとして、このクラブで自分の最初のキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います」とコメント。「最年少としてチームに加わりますが、若さを言い訳にせず結果で示し、一番尖っていきます」と意気込みを語った。以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文●MF田中翼