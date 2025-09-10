昨夜、川西町で男が女性から現金５００円を奪って逃げた強盗事件で、警察はきょう午後、逃走していた６０代の男を緊急逮捕しました。 【画像】事故現場 男は容疑を認めているということです。 強盗の容疑で緊急逮捕されたのは川西町に住む無職の６０代の男です。 男はきのう午後９時４０分ごろ、川西町上小松のコインランドリーの駐車場で５７歳の女性から現金５００円を奪い逃走した疑いがもたれています。 警察により