日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限2524(2524) 12月限2553(2339) TOPIX先物 9月限1101(1101) 12月限 848( 848) 日経225ミニ 9月限1948(1948)