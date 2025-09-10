日経平均株価 始値43513.16 高値43848.77 安値43509.02 大引け43837.67(前日比 +378.38 、 +0.87％ ) 売買高19億3865万株 (東証プライム概算) 売買代金4兆4726億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は反発、約3週間ぶりに史上最高値更新 ２．米株市場でのNYダウ、ナスダック指数最高値に追随