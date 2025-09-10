次のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の試写会が9月8日におこなわれ、ヒロインの郄石あかりら出演者が会見に出席した。同作は明治の松江を舞台に、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）夫妻をモデルにした物語。会見には郄石のほか、トミー・バストウ、岡部たかし、池脇千鶴らも出席。そしてひときわ注目を集めたのが、吉沢亮だ。「映画『国宝』の大ヒットで、吉沢さんはいまやもっとも注目を集める俳優と言っていいで