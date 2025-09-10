ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ドジャースタジアムでのロッキーズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー9年目のカイル・フリーランド投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は8打数6安打と好相性 昨季フリーランドから放った52号アーチ 相手先発は、32歳のベテラン左腕フリー