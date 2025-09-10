9日の夕方、鹿児島市の70代の男性が自宅で、拳銃のようなものを手に持ち、頭から血を流して死亡しているのが見つかりました。10日、現場とみられる住宅には多くの捜査員が入り現場検証が行われました。手袋や帽子を身に付け、次々と住宅に入っていく捜査員たち。この住宅で拳銃のようなものを手にした男性が死亡しているのが見つかったとみられます。警察によりますと9日午後4時ごろ、鹿児島市の70代の男性が自宅で頭から血