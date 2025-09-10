◇セ・リーグ巨人―広島（2025年9月10日東京D）巨人のトレイ・キャベッジ外野手（28＝米国）が10日に行われた広島戦（東京D）の初回に3試合ぶりとなる16号ソロを放ち、たちまち1点差に迫った。「2番・中堅」で先発出場。先発左腕・森田が初回に2点失い、0―2で迎えたその裏だった。1死走者なしで入った第1打席。2018年4月15日を最後に東京ドームでの巨人戦で勝利のない相手先発右腕・大瀬良がカウント2―2から投じた6