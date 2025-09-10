唐沢演じる向井が“コーチ”する若手刑事に 倉科カナ・犬飼貴丈・関口メンディー・阿久津仁愛 そして、彼らを取り巻く警視庁メンバーに 古田新太・木村多江が決定！ コメントも到着！ テレ東では、2025年10月17日(金)より、ドラマ9「コーチ」（毎週金曜夜9時～）を放送します。元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多