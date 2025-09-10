女性アイドルグループ「アンジュルム」の後藤花（17）が10日、都内で初の写真集「HANA」（オデッセー出版）の取材会を行った。写真集の出来栄えは「1万5000点！」と元気いっぱいに回答。「自分的にめちゃくちゃお気に入り。イチゴが好きなので、1万5000点」と話した。静岡県のあわしまマリンパークで撮影を行った。お気に入りのカットは赤ちゃんペンギンと撮った一枚で、「初めて触りました。毛がふわふわで、めちゃくちゃか