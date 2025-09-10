ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。投手・大谷翔平について語った。デーブ・ロバーツ監督(C)AbemaTV,Inc.○ポストシーズンでのクローザー起用の可能性8月27日(日本時間28日)のレッズ戦で749日ぶりの復活勝利を収めた大谷翔平。ロバーツ監督は「リハビリは終わった」「翔平を全力投球させることができる段階にきた」と語る。そして、ポストシーズンでのクローザー