【MLB】ドジャース 7-2 ロッキーズ（9月9日・日本時間10日／ロサンゼルス）【映像】大谷翔平、“約1カ月ぶり”爆速盗塁に大歓声ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でロッキーズ戦に先発出場すると、華麗な身のこなしで久しぶりの盗塁を成功させた。ドジャースが1点リードで迎えた3回裏、2死走者なしの場面で、大谷にこの試合2度目の打席が回ってきた。ロッキーズ先発ヘルマン