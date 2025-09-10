父親の死因は失血死であることがわかりました。この事件は8日、沖縄・那覇市の国際通りにあるホテルの客室で、大分県の飲食店経営・首藤謙隆さん（46）の首や顔などを刃物で複数回刺して殺害しようとした疑いで、息子の首藤凛眞容疑者（20）が現行犯逮捕されたものです。父親の謙隆さんの死因は失血死で、警察は容疑を殺人に切り替え、凛眞容疑者の身柄を10日朝、那覇地検に送りました。凛眞容疑者は8日、謙隆さんや母親と沖縄を訪