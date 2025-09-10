ピクシブは9月10日、同社が運営するイラスト、マンガ、小説作品の投稿プラットフォーム「pixiv」がサービス開始18周年を迎えたと明らかにした。総登録ユーザー数は1億1900万人、累計作品数は1億6000万を超えたという。pixivがサービス開始18周年、総登録ユーザー数は1億1900万人へpixivは、イラスト・マンガ・小説・うごイラのようなコンテンツを投稿したり、コンテンツにいいねやコメントを送ることができるプラットフォーム。202