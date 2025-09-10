◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(10日、東京ドーム)森田駿哉投手が初回2失点の立ち上がりとなりました。森田投手は初回、先頭の中村奨成選手に初球をライト前に返されヒットとされると、続くファビアン選手には2ボールから3球目のツーシームをセンター前に運ばれ、1塁2塁のピンチを招きます。すると現在打率.300でトップに立つ小園海斗選手には初球をライト前へ運ばれ、わずか5球で先制点を許しました。その後は、モンテロ選手をレ