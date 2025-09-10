石川県輪島市の白米千枚田は、今週末に稲刈りを控えています。少しずつ地震や豪雨からの復旧を進めながら、ことしも実りの秋を迎えます。 10日、石川県輪島市の白米千枚田を訪れると、被害が残る中にもこうべをたれた稲穂が…白米千枚田愛好会・白尾 友一 代表：Q. 出来はどうですか？「いいと思うよ。小粒だけどいいと思う」 地震と豪雨で被災した棚田は、地元の有志を中心に復旧作業を行い、5月には全国各地から集まったボ