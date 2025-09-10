【モデルプレス＝2025/09/10】アーティスト・MAXのLINAが9月9日、自身のInstagramを更新。「出会って26年」の人気タレントとの2ショットを公開した。【写真】MAX・LINA「Girls Girls」で知り合った仲良しタレント◆LINA「出会って26年」眞鍋かをりとの腕組みショット披露この日、テレビ東京系「世界！ニッポン行きたい人応援団」（月曜日よる8時54分〜）に出演したLINAは、同番組の応援団員でタレントの眞鍋かをりとの腕組みショッ