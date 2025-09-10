【モデルプレス＝2025/09/10】日向坂46の河田陽菜が9月10日、自身の公式ブログを更新。11月11日に発売する2nd写真集「タイトル未定」（竹書房）のオフショットを公開した。【写真】日向坂メンバー、ミニスカ姿で美脚披露◆日向坂46河田陽菜、美しい脚を披露河田は「今日は皆さんに嬉しいお知らせがあります」「11月11日（火）に竹書房さんから2nd写真集を発売させていただくことになりました！」とコメントし、デンマークで撮影さ