いよいよ今月15日から開幕する麻雀のトッププロが賞金7000万円をかけて戦う「Mリーグ2025-26」。毎年恒例となっているパブリックビューイング形式の観戦イベント「全国一気通貫ツアー」が、今年も開催されることが分かった。【写真】「Mリーグ2025-26全国一気通貫ツアー」スケジュール＆出演者本イベントは、全国に展開する複合型映画館「ローソン・ユナイテッドシネマ」系列（北海道・宮城・石川・愛媛・福岡・大阪・愛知・