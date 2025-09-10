大沢たかおが9日、主演とプロデューサーを務めた映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』の大阪プレミアイベントに共演者らと出席。SNSで盛り上がった“大沢たかお祭り”について「なぜ祭りが始まったんだろう。皆さんが楽しんでいるなら」と笑顔でコメントした。【写真】上戸彩は真っ白なドレス姿で登場この日、＜やまと＞艦長の海江田四郎を演じた大沢は、上戸彩、津田健次郎、吉野耕平監督と共に出席。劇中に登場する原子力潜水艦