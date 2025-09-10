DOPING PANDAが本日9月10日、再結成後2枚目となるフルアルバム『in my mind』をリリースした。これに伴ってリード曲「utopia」のミュージックビデオが公開となっている。ミュージックビデオは＜mugendai THE CARNIVAL 2025＞を敢行中のメンバーを追ったドキュメンタリー風の映像が見どころ。今のDOPING PANDAの空気感が凝縮された仕上がりだ。アルバム『in my mind』には先行配信を重ねていた楽曲と、新曲7曲を含む全10曲を収録。C