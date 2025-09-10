2026年1月から放送されるTVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』のオープニング主題歌に阿部真央の新曲「Ding-dong」、エンディング主題歌に石原夏織の新曲「星眼鏡」が決定した。TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』は、目に見えない紳士な透明男の透乃眼(とうのめ)あきらと、目の見えないおっとりとした人間女性の夜香(やこう)しずかの2人が惹かれ合う、ほっこりでじれキュンなラブコメデ