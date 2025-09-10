負けても負けても走り続け、「負け組の星」と呼ばれて大フィーバーとなったハルウララの死を、現役時代に管理した高知競馬の宗石大調教師（７４）が１０日、悼んだ。０４年８月３日のレースを最後に１１３戦０勝で引退した同馬は、余生を過ごしていた千葉・御宿町のマーサファームで９日午前２時２０分、疝痛（せんつう）のため、２９歳で息を引き取った。「あの馬は幸運な馬でしたわね」。ハルウララは、余生を見守る趣旨に賛