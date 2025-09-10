タレントの安田美沙子が自身のInstagramを更新。「いつかの千秋さんとごはん」とのタイトルで投稿した。投稿の中で、安田は「いつも、スパッと色々話してくれるけど、とってもとっても向き合ってくれて優しい大先輩です」とタレント・千秋への感謝を述べ、子供の話などをしながら多くのパワーをもらったことを振り返った。また、食事として「サムギョプサルや、チヂミも美味しかったー！」と明かし、夏バテ気味の中で辛いものが元