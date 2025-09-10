ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「アンジュルム」の後藤花が１０日、都内で１ｓｔ写真集「ＨＡＮＡ」の発売記念イベントを開催した。初の一冊に「本当に自分でも感動していて、一枚一枚の写真がきれい。かわいく撮ってくださって自信が持てました」と満面の笑み。「どのページも私らしさが詰まった一冊になっています」と手応えを口にした。静岡県にある水族館「あわしまマリンパーク」でも撮影を行い「いろんな