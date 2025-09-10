Ｊ１の神戸は１０日、ＧＫ新井章太が左膝前十字靭帯を損傷したと発表した。全治は８か月となる見込みで、今季の試合出場は絶望的となった。３日、ルヴァン杯プライムラウンド準々決勝第１戦・横浜ＦＣ戦（ニッパツ）で負傷した。神戸市内の病院にて検査を受け、左膝前十字靭帯損傷と診断。９月下旬に手術予定で、手術日から８か月かかる予定と発表されている。