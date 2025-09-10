◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手がラッキーな先制打を放った。両軍無得点の初回２死二塁。５球目の変化球に手を出したが、打球は右翼へ高々と上がった。平凡な右飛で無得点かと思われたが、右翼手・蝦名がボールを見失いポトリ。適時二塁打となった。試合開始早々の薄暮。甲子園上空は厚い雲に覆われていたこともあり、ボールが見えずらい状況だった。