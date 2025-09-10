◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１０日・東京ドーム）初回に２点を先制された巨人が直後に反撃。１回１死、広島の先発・大瀬良大地投手からキャベッジ外野手が右中間スタンドに運ぶ１６号ソロ本塁打。６日の中日戦（バンテリン）以来、３試合ぶりの一発で１点を返した。「打ったのは落ちる系の球だと思います。打てた事を神に感謝します。さらに得点できるように頑張ります」とコメントした。