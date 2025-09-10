英国出身歌手のエド・シーラン（３４）が、アメリカに移住するという。妻チェリー・シーボーンとの間に５歳と３歳の娘がいるエドは現在、イングランド東部サフォークに住んでいるが、アメリカでのツアーがあることもあり、しばらく引っ越そうとしているという。 【写真】世界的な歌姫と豪華２ショット 最近では都営大江戸線とのコラボも話題のエドはポッドキャスト番組「２ジョニӦ