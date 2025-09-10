登録者195万人の人気グループYouTuber「フォーエイト48」の「ゑむ氏。（えむし）」がこのほど、自身のX（旧ツイッター）で、グループからの脱退を発表した。 【写真】人気メンバーだった「ゑむ氏。」 「ゑむ氏。」は9日の20時に直筆とみられる文書を公開し、冒頭で「この度、私ゑむ氏。はフォーエイトを脱退することにしました」と報告。脱退の一因として「一部メンバーのプライ