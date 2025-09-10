日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「にんにく醤油（しょうゆ）チキン」を9月17日から数量限定で発売します。濃厚な味わいが恋しくなる季節にぴったり同商品は2021年に初登場した、“にんにく×醤油”の香ばしい風味のチキンです。サクサク衣とジューシーなチキンに、にんにく醤油のうまみが絡み合い、さらにトウガラシのピリッとした辛みとゴマの香ばしさがアクセン