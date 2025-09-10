『ガセン -明治大正画仙譚-』（河納沙也子/KADOKAWA）第7回【全14回】【漫画】『ガセン -明治大正画仙譚-』を第1回から読む画家を志して夢を追い続けることは、苦しい日々の連続――。明治37年の京都。画家を志す小野は伸び悩む実力に自信をなくしていた。そんなある日、河原で溺れる男を助けたのだが、彼は小野と同じく画家を目指していて、“水の流れを見たい”という理由から川に飛び込んだのだという。絵を描くため命をも惜し