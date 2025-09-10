『みことちゃんは嫌われたくない！3』（Pt/KADOKAWA）第3回【全8回】【漫画】『みことちゃんは嫌われたくない！3』を第1回から読む容姿端麗でスタイル抜群のみことは、幼なじみ・たかせのことが大好き。しかし、自己肯定感の低さから、たかせに想いを伝えられない。たかせ自身も中学時代のしがらみから、みことに素直な想いを伝えられないでいた。そんな二人は夏休みを目前に少しずつ距離を縮めていく。しかし、順調な二人をかき乱