タレントのRICAKOがInstagramを更新。投稿では、「おはようございます☀ 嬉しいなー大好きなターコイズとパールのネックレス！オリジナルが出来たー私のお気に入りどんなコーデにも合う！ずっとつけていたいネックレス 今日12時から限定販売スタート 欲しい人は準備してね〜凄く数少ない！」とコメント。自身のデコルテラインが目立つショットを添えてシェアした。この投稿にファンからは「めちゃくちゃ綺麗」「姉さん