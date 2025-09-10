俳優・草刈正雄（73）の長女でタレントの紅蘭（36）が9日、自身のインスタグラムを更新し、「Hi!!NC My first time here!!」と米・ノースカロライナ州グリーンズボロを初訪問したことを報告。美ボディまぶしい“変形ビキニ”姿でプールを楽しむ様子など、旅での様子を写真でシェアした。【写真】「キレイなボディライン」「ほんとに憧れです」“変形ビキニ”姿でプールを楽しむ紅蘭紅蘭は、長女（6）と水遊びを楽しむ親子2ショ