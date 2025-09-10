１０日、ＣＩＦＴＩＳグローバルサービス貿易サミットの会場。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京9月10日】中国北京市で10日、「2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）」が開幕し、「グローバルサービス貿易サミット」が行われた。１０日、ＣＩＦＴＩＳグローバルサービス貿易サミットの会場。（北京＝新華社記者／李欣）１０日、ＣＩＦＴＩＳグローバルサービス貿易サミットの会場。（北京＝新華社記者／陳曄