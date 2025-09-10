◇セ・リーグ阪神―DeNA（2025年9月10日甲子園）阪神がラッキーな形で先制点を奪った。初回、24年4月14日以来の先発2番を託された梅野が左翼フェンス直撃の二塁打で出塁すると、2死後、佐藤輝が右翼へ高々とフライを打ち上げた。この打球を右翼・蝦名が見失い、白球はポトリと芝へ。幸運な適時二塁打となった。