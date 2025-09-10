元日本航空機長の杉江弘氏は、自身の動画「JAL機長 再び飲酒問題―なぜ繰り返されるのか？」で、日本航空（JAL）で相次ぐパイロットの飲酒問題の背景と根本原因について、経験に基づき論じた。なぜ同様の事案が続くのか、どのような再発防止策が実効的かを整理して示した。発端として、2025年8月下旬のJALハワイ便での飲酒問題を挙げ、約630人の乗客に影響が出る遅延が生じたと説明。2018年以降、JALでは計5件の飲酒事案が発生し、