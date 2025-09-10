◇セ・リーグDeNA―阪神（2025年9月10日甲子園）リーグトップの13勝目を狙うDeNA・東が思わぬ形で先制点を失った。2回2死二塁の場面。阪神・佐藤輝を追い込んだ後、129キロの変化球で右飛に打ち取った。ところが薄暮の空で蝦名がボールを見失った。打球は蝦名の頭を越えて芝生にぽとり（判定は二塁打）。二塁走者は生還。佐藤輝は二塁に達した。