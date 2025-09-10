◇パ・リーグ楽天−西武（2025年9月10日楽天モバイル）楽天の内星龍投手（23）が10日、西武戦（楽天モバイル）で先発登板。2回に打球が右脇腹付近に直撃するアクシデントに見舞われた。2回、先頭の西武・渡部聖の速度159キロの強烈な打球が右脇腹付近を直撃。右腕は苦悶（くもん）の表情を浮かべ、グラウンド上に倒れ込んだ。トレーナーらが駆けつけたが、しばらく動けず。担架も用意されたが内は自力で立ち上がると歩