自民党は10日開いた臨時総務会で、10月4日投開票とする総裁選の日程を正式決定しました。ポスト石破を巡る動きが本格化する中、10日午後3時、茂木敏充前幹事長（69）が出馬会見を行いました。石破首相の後任を決める自民党の総裁選挙。10日午後、茂木前幹事長が一番乗りで出馬を表明しました。自民党・茂木前幹事長：私の全てをこの国にささげます。次の世代にバトンを渡せる政治をつくる。目標は2年、再生の道筋をつくります。会