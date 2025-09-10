レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。格闘技シュートボクシングを盛り上げる「シュートガールズ」メンバーでの撮影ショットを投稿した。「シュートのYouTubeでみんなになぜかビックリされた水着」と紹介し、肌色ひもビキニ姿を披露。「ヌーディーカラーはヘルシーで上品だと思ったんだけどこれは上品ですよね？」と問いかけた